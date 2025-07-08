В ГД внесли законопроект о поддержке производства беспилотных воздушных судов

Как уточнил первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, льгота будет распространяться на беспилотники массой от 0,15 до 30 кг

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Парламентарии от "Единой России" представили в Государственную думу законопроект, предусматривающий налоговые льготы для производителей гражданских беспилотных воздушных судов, в частности, применение нулевой ставки НДС при реализации продукции. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как уточнил один из авторов проекта, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев, льгота будет распространяться на беспилотники массой от 0,15 до 30 кг, поскольку для более тяжелых платформ обнуленная ставка НДС уже применяется в действующем законодательстве. Освобождены от НДС ввозимые на территорию РФ двигатели, запасные части и комплектующие изделия, предназначенные для строительства, ремонта и модернизации беспилотных гражданских воздушных судов такой массы.

"Законопроектом предлагается предусмотреть нулевую ставку НДС и для беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 кг до 30 кг, собранных на территории Евразийского экономического союза, и освободить от данного налога двигатели, запасные части и иные комплектующие изделия, предназначенные для строительства, ремонта и (или) модернизации таких судов. Льгота будет действовать по 31 декабря 2027 года, что позволит проанализировать ее эффективность и принять решение о необходимости ее пролонгации", - пояснил Якушев, слова которого приводит пресс-служба единороссов.

Он подчеркнул, что документ подготовлен в развитие мер, принятых в целях создания условий для стимулирования производства различных типов отечественных беспилотных авиационных систем, в том числе в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы".