Минтуризма Абхазии назвало россиян основой турпотока и важнейшими гостями

Приезжая в республику, туристы из России активно знакомятся с культурой, традициями и образом жизни местного населения, отмечает ведомство

СУХУМ, 8 июля. /ТАСС/. Министерство туризма Абхазии отреагировало на высказывания директора Фонда кино Александра Басарии, заявившего, что экономные туристы из РФ являются угрозой экономической безопасности республики. В Минтуризма подчеркнули, что посещающие республику россияне являются основой туристического потока и не могут представлять угрозу нацбезопасности.

"Заявление Александра Басарии является сугубо его личным мнением и не отражает официальную позицию государственных органов Республики Абхазия, а также всей туристической отрасли в целом. Граждане Российской Федерации, посещающие нашу страну, не представляют и не могут представлять угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. Наоборот, они являются основой туристического потока и на протяжении многих лет остаются важнейшими гостями нашей республики. Мы рады каждому, кто выбирает Абхазию как место отдыха, независимо от формата поездки", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Минтуризма республики.

Отмечается, что приезжая в Абхазию, туристы из России активно знакомятся с культурой, традициями и образом жизни местного населения. "Утверждение [Басарии] о "жизни в анклавах" не соответствует действительности. География расселения охватывает практически всю территорию страны, что способствует развитию частного сектора - прежде всего малого и среднего предпринимательства. Благодаря внешнему турпотоку усиливается активность в смежных сферах экономики Республики Абхазия. Это создает условия для здоровой конкуренции и непрерывного повышения качества предоставляемого сервиса", - подчеркивает Минтуризма.

По информации ведомства, российские туроператоры, работающие с абхазским направлением более двух десятилетий, сыграли значительную роль в формировании устойчивого интереса к республике, во многом способствовав становлению туризма как важной отрасли экономики.

"Призывы к разрыву связей с российскими туроператорами являются деструктивными и противоречат интересам республики. Российские туроператоры тесно взаимодействуют с местным бизнесом, вносят весомый вклад в экономику и остаются ключевыми участниками туристического рынка Абхазии. Республика Абхазия остается надежным партнером Российской Федерации, и любые попытки представить ситуацию иначе не соответствуют действительности", - говорится в заявлении Минтуризма. Ведомство призывает "игнорировать провокационные заявления и ориентироваться исключительно на официальную позицию Министерства туризма Республики Абхазия".

Фонд кино, руководитель которого раскритиковал российских туристов, частная структура, не имеющая отношения к министерству культуры, - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. "Это частный фонд, не подведомственное Министерству культуры Абхазии учреждение", - сказали в пресс-службе.