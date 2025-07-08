Пианино могут внести в число продукции с требованиями национального режима

Как отметили в министерстве, производство акустических пианино обеспечивает требуемый уровень качества, а суммарные производственные мощности российских фортепианных фабрик превышают ежегодный объем внутреннего рынка

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минпромторг России предлагает внести пианино в перечень продукции, на которую распространяются требования национального режима в госзакупках. Соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный министерством, размещен на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

"В целях защиты отечественных производителей пианино от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных поставщиков Минпромторг России предлагает включить пианино в перечень продукции, на которую распространяется требования национального режима", - говорится в сообщении Минпромторга.

Как отметили в министерстве, сегодня российское производство акустических пианино обеспечивает требуемый уровень качества, а суммарные производственные мощности российских фортепианных фабрик превышают ежегодный объем внутреннего рынка. Но текущий уровень загрузки мощностей фабрик не достаточен, что значительно сдерживает темпы развития отечественного производство таких инструментов, подчеркнули в министерстве.

"Инициатива послужит мерой государственной поддержки российских производителей и поспособствует стимулированию спроса на отечественные музыкальные инструменты, увеличению объемов производства и реализации продукции. Минпромторг ожидает, что такая мера позволит дополнительно загрузить производственные мощности отечественных предприятий и обеспечит возможность дальнейшего повышения уровня локализации и качества продукции", - заявили в министерстве. По оценке Минпромторга, нововведения сформируют баланс интересов отечественных производителей и организаций дополнительного образования детей.

"Кроме того, необходимо подчеркнуть, что изменения не повлияют на деятельность организаций в сфере культуры (филармоний, консерваторий и др.), так как они используют в своей концертной деятельности не пианино, а профессиональный музыкальный инструмент - рояль", - добавили в министерстве.

Национальный режим - это комплекс правил, которые дают в госзакупках преимущества производителям, выпускающим товары на территории РФ или государств - членов ЕАЭС.