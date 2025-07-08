По словам члена руководства греческой партии "Народное единство", "все более активное участие государств - членов ЕС с вооружениями, наемниками, военными советниками в действиях киевского режима очевидно и признано теми же лидерами конкретных стран"

АФИНЫ, 8 июля. /ТАСС/. Европа заменяет поставки энергоносителей из России на более дорогие источники энергии из США и других стран, в результате санкции ЕС бьют бумерангом по европейским экономикам. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС греческий политик, бывший первый замминистра национальной обороны Греции, член руководства греческой партии "Народное единство", председатель Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК) Костас Исихос.

По его словам, "неомаккартизм вошел в жизнь граждан ЕС через парадную дверь". "На протяжении более 70 лет европейские страны импортировали энергетические богатства из бывшего СССР, а затем из Российской Федерации по льготным ценам. Сегодня эти энергоносители заменяются более дорогими потоками источников энергии из США и других стран. Санкции ЕС ударили "бумерангом" по европейским экономикам. Последствия для всей экономики, промышленности, продовольственной базы и т. д. разрушительны для граждан ЕС", - подчеркнул Исихос.

Он отметил, что санкции против России являются не только экономическими. "Они также распространяются на СМИ, культуру и туризм, дошли до фабрикации небылиц об агентах, "подозрительных" информационных центрах и даже до высылок журналистов, как это недавно произошло в моей стране, Греции, с неприемлемой "высылкой" уважаемого журналиста [корреспондента МИА "Россия сегодня"] Геннадия Мельника (греческие власти без объяснения причин отказались продлить ему аккредитацию в стране на этот год - прим. ТАСС)", - подчеркнул политик.

"Мы также должны подчеркнуть, что изменение европейской экономики, которую планируется трансформировать в военную промышленность, связано с резким ростом невероятных прибылей военно-промышленных комплексов как США, так и Франции, Германии, Великобритании, а также Турции, которая динамично вступает в "игру" производителей военной техники на рынке ЕС", - сказал Исихос. По его словам, "все более активное участие государств - членов ЕС с вооружениями, наемниками, военными советниками в действиях киевского режима очевидно и признано теми же лидерами конкретных стран". "Это явные нарушения того, что осталось от международного права", - подчеркнул политик.

Он считает, что "преобладание дипломатии, постоянная мирная реальность в сердце европейского континента в новом планировании архитектуры безопасности должны также включать и Российскую Федерацию". "В противном случае безумие риторики и действий по разжиганию войн будет набирать силу. У народов Европы есть благоприятная возможность изменить ход истории своим активным участием в массовых, молодежных, сильных антивоенных, миролюбивых и антиимпериалистических движениях, чтобы не быть "статистами" в пьесе, в которой им предписано быть постоянными жертвами", - указал Исихос.