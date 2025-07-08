Аксаков допустил перенос сроков внедрения универсального QR-кода

Законопроект устанавливает обязанность кредитных организаций обеспечивать клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Перенос сроков внедрения универсального QR-кода с 1 января на 1 сентября 2026 года возможен. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы предварительно передвинули (сроки внедрения - прим. ТАСС): для всех назначим с 1 сентября следующего года", - отметил Аксаков.

В Госдуме рассматривается законопроект об универсальном QR-коде. Проект закона устанавливает обязанность кредитных организаций обеспечивать клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля. Для плавного подключения кредитных организаций к платформе предусматривается поэтапное введение в действие этой обязанности для различных категорий кредитных организаций (системно значимых кредитных организаций, банков с универсальной лицензией, иных кредитных организаций). Изначально в первом чтении законопроекта была указана дата внедрения универсального QR-кода 1 января 2026 года.