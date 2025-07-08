Эти деньги будут разграблены из пенсионных фондов и оставшихся фондов государств - членов ЕС в здравоохранении, образовании и социальной политике в целом, считает бывший первый замглавы Минобороны Греции

АФИНЫ, 8 июля. /ТАСС/. Программа перевооружения Европы на более чем €800 млрд станет планом политического и экономического "самоубийства" Евросоюза. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС греческий политик, бывший первый замминистра национальной обороны Греции, член руководства греческой партии "Народное единство", председатель Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК) Костас Исихос.

"План "перевооружения Европы" (ReArm Europe), который обойдется более чем в €800 млрд, является планом политического и экономического "самоубийства" Европейского союза. Эти деньги будут разграблены из пенсионных фондов и оставшихся фондов государств - членов ЕС в здравоохранении, образовании и социальной политике в целом", - сказал Исихос. По словам политика, "народы ЕС испытывают невероятную бедность в самых различных формах, которая основана не только на низких зарплатах и пенсиях, но также включает энергетическую, продовольственную, потребительскую и духовную бедность". "Речь идет о решении руководства ЕС по развертыванию оголтелого милитаризма, который сопровождается быстрым ростом крайне правых политических и социальных сил, неофашистских и неонацистских вариантов во многих государствах - членах Евросоюза", - подчеркнул бывший первый замглавы Минобороны.

"Решения, подобные ReArm Europe, принимаются недемократическим путем, без согласия народов ЕС. Это негативный исторический поворот угасающей европейской элиты посреди абсолютной геополитической, энергетической, экономической промышленной маргинализации на новой мировой карте, где находится в стадии становления новый многополярный мир. Европейский колониализм, который длился с середины XV века до середины XX века, представляет собой темное прошлое для многих народов на Балканах, Ближнем Востоке, в Африке, на американском континенте и в Азии. Элиты ЕС все еще мечтают о своих офшорных владениях, где исторически зафиксированы, но не преподаются в западном образовании, геноциды, которые привели к этнической чистке народов и стран, в основном они помнят невообразимое разграбление богатств, накопленных монархиями, капиталистическую сверхконцентрацию капитала, ее промышленные империи и так далее", - продолжил Исихос.

Программа милитаризации ЕС

В мае этого года Совет ЕС на уровне министров по европейским делам одобрил создание фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) на €150 млрд. Совет ЕС уточнил, что на средства из этой программы в том числе "будет оказываться военная помощь Украине". Фонд милитаризации ЕС является частью более широкой программы военного строительства, инициированной Еврокомиссией и рассчитанной до 2030 года, объем которой должен составить до €800 млрд, все эти деньги будут привлекаться в виде займов.