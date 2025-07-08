Корпорация развития Подмосковья за полгода привлекла инвестпроекты почти на 50 млрд рублей

Реализация и запуск предприятий в рамках этих проектов позволит создать в области свыше 1,9 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Корпорация развития Московской области (КРМО) в I полугодии 2025 года привлекала в регион инвестпроекты с общим объемом заявленных инвестиций около 50 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"За первые шесть месяцев этого года КРМО локализовала в Подмосковье 10 новых инвестиционных проектов. Это компании, подписавшие инвестиционные соглашения о реализации своих проектов на территории Московской области. Суммарный объем заявленных инвестиций по ним составил 48 млрд рублей. Реализация и запуск предприятий в рамках этих проектов позволит создать в области свыше 1,9 тыс. рабочих мест", - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что данная корпорация является одним из институтов инвестиционного развития Подмосковья. "Специалисты КРМО обеспечивают индивидуальное сопровождение инвесторов, прежде всего на начальном этапе реализации: от составления инвестиционной заявки до выбора площадки для локализации и подбора мер поддержки. В дальнейшем КРМО сопровождает каждый инвестпроект до запуска предприятия. С начала этого года мы уже получили больше 120 новых заявок от инвесторов и ведем работу по локализации этих проектов", - добавил и.о. гендиректора КРМО Егор Круглов, слова которого приводит пресс-служба.

Как уточнили в министерстве, наибольшее количество инвестиционных заявок в КРМО в первом полугодии 2025 года поступило от предпринимателей, планирующих реализовать инвестиционные проекты в металлообработке. В эту сферу готовы инвестировать 13,1% заявителей. На инвестпроекты в химической промышленности пришлось 12,3% инвестзаявок. Третье место по популярности у инвесторов занимает сфера производства стройматериалов - 11,5% заявок.