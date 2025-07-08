В Подмосковье за полгода зарегистрировали более 110 тыс. самозанятых

Всего в начале 2025 года в регионе было зарегистрировано 844,5 тыс. предпринимателей в таком статусе

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Количество самозанятых в Московской области увеличилось в первом полугодии 2025 года почти на 114 тыс. и достигло 958 тыс. Об этом сообщила зампредседателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"По итогам шести месяцев этого года количество самозанятых в Подмосковье достигло 958 тыс. Отмечу, что в начале года в регионе было зарегистрировано 844,5 тысячи предпринимателей в таком статусе. Таким образом, за полгода число самозанятых выросло на 113,7 тыс.", - сказала Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Она добавила, что самозанятые могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. Мера поддержки позволяет компенсировать до 50% затрат, связанных с продвижением и реализацией продукции через маркетплейсы. Максимальный размер субсидии для одного получателя составляет 500 тыс. рублей за весь период реализации программы.