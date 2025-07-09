Кабмин направит 4 трлн рублей на развитие конкурентоспособности Роскосмоса

Председатель правительства России Михаил Мишустин также напомнил о разработке нового нацпроекта в космической отрасли

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство России направит около 4 трлн рублей средств по новому нацпроекту на поддержание конкурентоспособности космической отрасли до 2036 года. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым.

Премьер напомнил о разработке нового нацпроекта в космической отрасли. "На его финансирование предусмотрено около 4 трлн рублей до 2036 года. В первую очередь, мы направим эти средства на поддержание конкурентоспособности российской космической отрасли", - заявил Мишустин.