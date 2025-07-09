Брокер ВТБ исполнил решение суда об аресте акций ЮГК

Генпрокуратура ранее направила в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Брокер ВТБ осуществил перевод ценных бумаг ЮГК на отдельный раздел счета депо в соответствии с поступившими документами о принятии обеспечительных мер на основании судебного решения, в том числе у миноритариев. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

"Банк осуществил перевод ценных бумаг ПАО "ЮГК" на отдельный раздел счета депо в соответствии с поступившими документами о принятии обеспечительных мер на основании судебного решения. Все действия банка соответствуют действующему законодательству и выполняются на основании официально полученной информации. В случае поступления в банк новых или обновленных документов, предусматривающих изменение ранее установленных ограничений, ценные бумаги клиентов будут автоматически возвращены на торговый раздел счета", - отметили в пресс-службе.

Ранее Генпрокуратура РФ направила в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. О подаче иска сообщал ТАСС источник в Генпрокуратуре. По его данным, в иске отмечается, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требует обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и все акции ПАО "ЮГК".

Также 4 июля Банк России принял решение временно приостановить торги акциями ЮГК из-за сильной волатильности. Об этом журналистам заявлял зампред ЦБ РФ Филипп Габуния в рамках Финансового конгресса Банка России.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.