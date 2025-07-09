В Вологде суд решил убрать памятник Сталину и возместить затраты на него

Прокуратура посчитала, что закупка у единственного поставщика была необоснованной, а цена контракта в 10,5 млн рублей завышенной

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Вологодской области полностью удовлетворил иск областной прокуратуры и признал недействительным контракт на поставку памятника Иосифу Сталину, который был установлен в декабре 2024 года на территории дома-музея "Вологодская ссылка", где Сталин отбывал ссылку в 1911-1912 годах. Об этом сообщается на сайте суда.

"Иск удовлетворить полностью", - следует из материалов дела.

Прокуратура посчитала, что закупка у единственного поставщика, предпринимателя Екатерины Ложеницыной, была необоснованной, а цена контракта в 10,5 млн рублей завышенной, поэтому обратилась в суд с иском в интересах Вологодской области в лице Министерства культуры региона. В качестве последствия недействительности сделки прокуратура просила вернуть памятник предпринимателю и взыскать с нее в пользу Вологодского музея-заповедника 10,5 млн рублей.

В то же время губернатор области Георгий Филимонов назвал происходящее правовыми нюансами, что сам объект вне обсуждения и "будет стоять".

Бронзовый монумент Сталину в человеческий рост установили в центре Вологды по инициативе регионального отделения КПРФ. Губернатор инициативу поддержал и принял участие в открытии памятника. В Вологодской области на сегодня установлено три памятника Сталину - в Вологде, в поселке Кадуй и в городе Никольске.