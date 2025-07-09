Турпоток на Кубани после ЧС с танкерами сохранился на уровне 2024 года

С начала года курорты Краснодарского края приняли более 6,5 млн гостей

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края, где в 2025 году летний сезон проходит с ограничениями из-за последствий ЧС с танкерами у Керченского пролива, с начала года посетили более 6,5 млн отдыхающих, турпоток сохраняется на уровне показателей того же периода 2024 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона.

С начала 2025 года курорты Краснодарского края приняли более 6,5 млн гостей. Несмотря на ограничения, связанные с ликвидацией последствий ЧС в Керченском проливе, поток туристов на Кубань остается на уровне прошлого года , - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте администрации региона.

В мэрии добавили, что наравне с Сочи, Геленджиком, Новороссийском, Туапсинским, Приморско-Ахтарским муниципальными округами, Славянским и Ейским районами в число популярных среди туристов направлений отдыха также входят Анапа и Темрюкский, где непосредственно действуют ограничения из-за ЧС с танкерами.

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий сообщил, что в общей сложности туристам доступны 445 благоустроенных пляжей протяженностью более 115 км, гостей принимают почти 11 тыс. средств размещения общей вместимостью 247 тыс. номеров и более 200 санаториев общей вместимостью почти 50 тыс. номеров. Также туристам доступны свыше 730 экскурсионных объектов от этнографических и природных до промышленных и аграрных.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщала, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей. Летний сезон на этих курортах проходит с ограничениями на отдых на пляжах.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых. Местные курорты приняли по итогам 2024 года 20,1 млн отдыхающих, что на 8% больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем для региона.