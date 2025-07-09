Кабмин запретит менять показатели госпрограмм в конце года

Министр финансов Антон Силуанов уверен, что такое решение даст результаты

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство РФ запретит менять показатели государственных программ в IV квартале, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Мы приняли решение запретить [вносить] изменения в показатели государственных программ в четвертом квартале. Такое решение принято. Уверен, что это даст результаты. Кроме того, мы открыли всю информацию об изменении программ в ходе исполнения, любые изменения для депутатов доступны, и по ним может быть осуществлен парламентский контроль", - сказал министр.