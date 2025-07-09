9 июля, 14:52,
обновлено 9 июля, 15:03

Кабмин запретит менять показатели госпрограмм в конце года

Здание Дома правительства РФ. Михаил Терещенко/ ТАСС
Здание Дома правительства РФ
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Министр финансов Антон Силуанов уверен, что такое решение даст результаты

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство РФ запретит менять показатели государственных программ в IV квартале, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

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"Мы приняли решение запретить [вносить] изменения в показатели государственных программ в четвертом квартале. Такое решение принято. Уверен, что это даст результаты. Кроме того, мы открыли всю информацию об изменении программ в ходе исполнения, любые изменения для депутатов доступны, и по ним может быть осуществлен парламентский контроль", - сказал министр. 

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Силуанов, Антон ГермановичРоссия