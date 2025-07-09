Эксперты считают, что закон о платформенной экономике защитит россиян от контрафакта

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Михаила Хачатуряна, "принятие закона создаст достаточно серьезный толчок для развития малого и среднего предпринимательства, поскольку очень большое количество МСП имеет возможность представить свою продукцию российским потребителям"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Закон о платформенной экономике защитит граждан от контрафакта и даст серьезный толчок для развития малого и среднего предпринимательства в России. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Принятие закона позволит создать основу для дальнейшего развития как цифровых сервисов, так и платформенной экономики в целом. Он позволит бороться с демпингом и контрафактом, что сделает более защищенным потребителя - именно его интересы для нас стоят на первом месте", - сказал ТАСС генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов.

Он подчеркнул, что уже давно было пора ввести единые правила игры в этой сфере и прекратить постоянные конфликты, защитив права работников, потребителей и партнеров платформ.

"На мой взгляд, правительству с министерствами удалось разработать законопроект, который нашел баланс между регулированием и свободой. Учтены и интересы платформ, например срок вступления в силу с 1 марта 2027 г. не случаен, ведь у всех платформ свои бизнес-модели, на донастройку которых необходимо время. Особое место в законопроекте занимает фиксация взаимоотношений продавцов, пунктов выдачи и платформ. Сегодня на платформах 80% - это представители МСП, четкие правила сделают их взаимоотношения более прозрачными и будут защищены федеральным законом, что даст толчок для развития МСП", - отметил Смелов.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Михаила Хачатуряна, "принятие закона создаст достаточно серьезный толчок для развития малого и среднего предпринимательства, поскольку очень большое количество МСП имеет возможность представить свою продукцию российским потребителям".

"На сегодняшний день у нас объем общей розничной торговли в России составляет 55,6 трлн руб., это в 2024 году. А интернет-продажи, оборот от этой цифры - 15,2%, то есть мы понимаем, что интернет-торговля с 2020 года развивалась довольно бурно, но пандемия в 2020 году создала условия для того, чтобы серьезно этот процесс активизировать. И в среднем, если мы говорим, на что повлияет закон - он создаст условия для того, чтобы эти темпы роста как минимум сохранялись", - сказал эксперт.

Эксперт Президентской академии Игорь Качалов напомнил, что онлайн-продажи товаров выросли за 5 месяцев 2025 года на 65%, почти до 4,5 трлн руб., а это, по его словам, почти каждый пятый рубль в розничных покупках населения. Также растут и другие цифровые сервисы: поиск работы, жилья.

"На фоне замедления темпов роста и даже откровенного сокращения традиционных отраслей, такие темпы взлета платформенной экономики приятно шокируют. По итогам 2025 года объемы платформенной экономики превысят 20-22 трлн руб.", - считает Качалов.

Говоря о слабых местах сегмента, он указал на интенсивное появление мошенников и сайтов-фейков, имитирующих известные компании и бренды. Кроме того, даже у крупнейших продавцов появляются либо товары с низким качеством, либо откровенные подделки.

"Гигантизм крупных платформ приводят к перекосам к работе с поставщиками, обнажая их незащищенность и стимулируя банкротство. В будущем это может потенциально привести к диктату и картельным сговорам крупнейших игроков платформенной экономики. Именно поэтому важны меры государственного регулирования и контроля. Так, стоит помнить, что этот сектор экономики по сути "виртуальный", часть игроков вообще не имеет активов, кроме серверов. А это провоцирует у некоторых игроков стремление уйти от налогов и другие решения выхода из под рыночного регулирования. Поэтому контроль со стороны государства крайне важен", - заключил эксперт.

Как заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая в Госдуме, уже 5% ВВП сейчас так или иначе связано с платформенной экономикой, и эта цифра, по его словам, будет расти.

"Во-первых, платформы сокращают число посредников: импортеров, перепродавцов и так далее. Предприниматели получают прямой выход на рынок. Во-вторых, они снижают потребность в оборотном капитале, так как каждый посредник - это дополнительные затраты и издержки для бизнеса. Наконец, платформы экономят товаропроводящую сеть: каждое звено в офлайн-ретейле нуждается в собственных складах, платформы же оптимизируют использование складских помещений и повышают частоту движения грузов", - подчеркнул министр.

Пакет о регулировании платформенной экономики

Госдума 9 июля приняла в первом чтении пакет законопроектов, разработанный в целях создания безопасной цифровой среды на цифровых платформах, а также для создания правовых условий развития и функционирования таких платформ. Документы были инициированы правительством РФ.

В них определяется понятие "платформенная экономика", под которым понимается совокупность имущественных отношений, складывающихся в результате взаимодействия неограниченного круга лиц посредством цифровых платформ для осуществления предпринимательской деятельности или в иных целях, в том числе не связанных с осуществлением такой деятельности. Определяется понятие "цифровая платформа" - это информационная система или сайт в интернете, и (или) программы для электронных вычислительных машин, обеспечивающие технические, организационные, информационные и иные возможности для взаимодействия неограниченного круга лиц, в том числе в целях обмена информацией и ее распространения, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг. В случае принятия документы вступят в силу с 1 марта 2027 года.