Минфин не видит необходимости в национализации частных золотодобытчиков

При этом министерство намерено усилить контроль за отраслью, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минфин РФ не видит необходимости в чрезвычайных мерах, в том числе в национализации частных золотодобытчиков, но усилит контроль за отраслью, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Что касается золотодобывающих компаний, думаю, что не надо национализировать, все-таки частный бизнес. Но он должен быть под контролем. Сейчас дополнительно усиливаем контроль за самой добычей, усиливаем контроль за экспортными операциями. Думаю, что не надо мер чрезвычайного характера и национализацию вводить", - сказал он.

Ранее Генпрокуратура РФ направила в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. О подаче иска сообщал ТАСС источник в Генпрокуратуре. По его данным, в иске отмечается, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требует обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и все акции ПАО "ЮГК".