Госдума одобрила отчет об исполнении бюджета России за 2024 год

Бюджет исполнен по доходам в сумме 36,708 трлн рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума проголосовала за утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за 2024 год. Документ утверждается в одном чтении.

Федеральный бюджет за 2024 год исполнен по доходам в сумме 36,708 трлн рублей, по расходам в сумме 40,18 трлн рублей с превышением расходов над доходами (дефицит федерального бюджета) в сумме 3,471 трлн рублей.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом доходы федерального бюджета увеличились на 7,584 трлн рублей, или на 26%, из них нефтегазовые доходы - на 2,308 трлн рублей, или на 26,2%, ненефтегазовые доходы - на 5,275 трлн рублей, или на 26%. Доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в 2024 году составила 30,3%, доля ненефтегазовых доходов - 69,7%. По сравнению с 2023 годом соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов не изменилось. Кассовые расходы федерального бюджета в 2024 году составили 40,18 трлн рублей, что на 398,2 млрд рублей, или на 1%, меньше показателей, установленных сводной бюджетной росписью с изменениями. По отношению к ВВП удельный вес расходов федерального бюджета за 2024 год составил 20% и увеличился по сравнению с 2023 годом на 1,7 п. п. (в 2023 году - 18,3%).

Объем нераспределенных зарезервированных бюджетных ассигнований (открытая часть) составил 167,9 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2023 годом на 5,3% (в 2023 году - 159,5 млрд рублей). В структуре кассовых расходов по разделам функциональной классификации основную долю (почти 95% общего объема предоставленных субсидий) занимают расходы по трем разделам: "Национальная экономика", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Охрана окружающей среды".

Кассовое исполнение расходов в 2024 году на предоставление имущественных взносов РФ в государственные корпорации (государственную компанию), публично-правовые компании составило 393,4 млрд рублей, или 99,9% бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью (с изменениями), что на 25,9 млрд рублей больше, чем в 2023 году.

Совокупный объем ФНБ в рублевом эквиваленте за 2024 год уменьшился с 11,965 трлн рублей до 11,88 трлн рублей, или на 85,1 млрд рублей. По отношению к ВВП объем ФНБ уменьшился с 6,8% до 5,9% ВВП. Количество субъектов РФ, исполнивших консолидированный бюджет с дефицитом, снизилось с 55 до 49, количество регионов, исполнение бюджетов которых сложилось с профицитом, увеличилось с 35 до 41. Объем государственного долга субъектов РФ за 2024 год уменьшился на 73,1 млрд рублей и составил 3,147 трлн рублей.