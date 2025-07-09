На Ставрополье в парк радиоэлектронной промышленности вложат более 2 млрд рублей

Площадь постройки составит 18 тыс. кв. м, сообщил первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Макаркин

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Стоимость инвестиционного проекта по созданию парка радиоэлектронной промышленности на Ставрополье превысит 2 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи края Дмитрий Макаркин.

"На одном из крупнейших предприятий в Ставропольском крае планируется реализация инвестиционного проекта по строительству парка радиоэлектронной промышленности. Порядка 18 тыс. кв. метров площадей, стоимость - свыше 2 млрд рублей. Будут выпускаться различные комплектующие в основном для авиационной промышленности, радиоэлектронного и электротехнического направления", - сказал он в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

Во время Кавказского инвестиционного форума в мае 2025 года министр энергетики, промышленности и связи края Иван Ковалев сообщил в Telegram-канале о создании технопарка. Начать строительство планируется в 2025 году, запуск работы парка предварительно запланирован на 2028 год.