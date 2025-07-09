В Якутии из-за угрозы безопасности приостановлены работы на шахте "Денисовская"

Срок прекращения работ составит 30 суток, сообщает пресс-служба Ростехнадзора

ЯКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Нарушения требований промышленной безопасности выявлены на шахте "Денисовская" в Якутии, работы на горных выработках приостановлены на 30 суток. Об этом сообщает пресс-служба Ростехнадзора.

"Ленское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выявило нарушения требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте I класса опасности шахта "Денисовская" АО "ГОК "Денисовский", влекущих создание угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. <…> Назначено административное наказание в виде приостановления деятельности по ведению горных работ <…> сроком на 30 суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории шахты нарушены требования крепления горных выработок и требования взрывобезопасности.

8 октября 2024 года на шахте "Восточная Денисовская", также входящей в АО "Горно-обогатительный комплекс "Денисовский", произошло обрушение породы, один человек погиб.

"Денисовская" является одной из немногих шахт в России, где добыча угля идет в том числе на глубине ниже 200 м, сообщали ранее в компании-операторе. Мощность шахты составляет 2 млн тонн угля в год.