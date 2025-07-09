В Домодедово заявили, что пассажиры могут купить воду по доступным ценам

В пресс-службе аэропорта отметили, что дополнительно в терминале установлены пурифайеры

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Московский аэропорт Домодедово предоставляет пассажирам возможность приобрести питьевую воду по доступным ценам, сообщается в Telegram-канале пресс-службы аэропорта.

"Аэропорт Домодедово обеспечивает пассажирам доступ к питьевой воде по разумным ценам и в достаточном ассортименте. <...> Проблем с доступом к воде в аэропорту Домодедово нет", - говорится в сообщении.

Так, на территории терминала вода представлена в различных торговых точках. В магазинах "Алёнка" бутылка объемом 0,5 л (Сенежская, без газа) стоит 43,99 рубля. В сетевых форматах "Магнит GO" и "Магнит Сити" стоимость воды составляет от 89 до 99,99 рубля в зависимости от бренда. В стерильной зоне галереи С вода доступна по цене от 75 до 100 рублей - в магазинах продуктов питания, печатной продукции и кафе. "С учетом специфики функционирования аэропортовой инфраструктуры, включая круглосуточную операционную деятельность и логистические издержки, уровень цен остается сопоставимым с городскими магазинами", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, дополнительно в терминале установлены пурифайеры - аппараты очистки, охлаждения и нагрева питьевой воды. Бесплатная вода доступна всем пассажирам без ограничений: в медицинском центре, в семейной зоне, в детской комнате сектора С и в зале ожидания для маломобильных пассажиров.

Вчера глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил, что намерен выстраивать диалог с владельцами инфраструктуры в аэропортах и вокзалах по стоимости их продукции для пассажиров.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание на то, что в ведомство поступают жалобы на цены в аэропортах, в том числе на стоимость питьевой воды. В ФАС рассказали, что по итогам проверок в 28 регионах, где есть крупные аэропорты, выявлено значительное завышение цен по сравнению с рыночной стоимостью.