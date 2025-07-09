Путин поручил создать к июлю 2026 года цифровые профили иностранцев

Задача профиля заключается в формировании полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации и определения необходимых мер

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. МВД России должно к 30 июня 2026 года создать электронный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, определив также требования к ресурсу и его содержание.

"Министерству внутренних дел Российской Федерации до 30 июня 2026 года обеспечить создание государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", содержащего сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию, выезжающих из Российской Федерации, пребывающих (проживающих) в Российской Федерации", - предписывает документ.

"Цифровой профиль иностранца" будет вести МВД РФ. Перечень необходимых сведений, которые будут содержаться в базе данных, утвердит правительство по согласованию с ФСБ. Подавать сведения о себе иностранцы смогут, как отмечается в указе, в том числе через портал госуслуг.

Документом определен также список данных, которые будут сдавать ведомства и организации для включения в цифровой профиль. Это, в частности, сведения о миграционном учете, о заявлениях для въезда и пребывания в РФ, о пересечении госграницы; о представителях аккредитованного в РФ иностранного дипломатического и консульского корпуса. Там же будет информация о привлечении иностранцев к административной ответственности, о наличии ограничений на въезд в Россию, о принадлежащем транспорте и водительских правах, о недвижимости (по ЕГРН).

Будут учитываться данные об абонентских номерах, СНИЛС, учетной записи на "Госуслугах", о трудовой деятельности, о наличии или отсутствии налоговой задолженности.

Задача профиля - формировать полную, достоверную и актуальную информацию для оценки миграционной ситуации и определения необходимых мер.