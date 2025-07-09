В Екатеринбурге представили новый биометрический терминал для иностранцев

С помощью аппарата приезжие смогут, в частности, заранее оформить sim-карту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля./ ТАСС/. Первый биометрический терминал для иностранных граждан представлен на стенде госкорпорации "Ростех" на ежегодной международной выставке "Иннопром". С его помощью приезжие смогут заранее оформить sim-карту, а также сдать биометрические данные для въезда в РФ, передает корреспондент ТАСС.

Аппарат представлен в рамках интегрированного проекта "Карта Родина", который реализуется АО "Аналитический Центр" в партнерстве с Россотрудничеством и ТАСС. Терминал будет установлен в Армении, Узбекистане, Казахстане и Киргизии. В будущем его функционал будет расширен - с помощью биометрии можно будет также оформлять документы и получать государственные услуги.

Помимо биометрических терминалов, в рамках проекта организована выдача квалифицированных электронных подписей для российских граждан, проживающих за рубежом. С помощью КЭП можно удаленно подписывать документы, открывать счета в банках РФ, проводить сделки с имуществом в РФ и пользоваться госуслугами. До конца 2025 года запланировано открытие таких удостоверяющих центров в более чем 10 странах мира.

"Карта Родина" - это интегрированный сервис по предоставлению комплекса услуг для российских и иностранных граждан. Он призван поддержать граждан в любой точке мира и упростить систему идентификации и пребывания для иностранных граждан. В ближайшем будущем появится мобильное приложение, где будет реализована возможность получения государственных и коммерческих услуг, а также представлена информация, необходимая для решения основных жизненных ситуаций.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, ее тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступила Саудовская Аравия. ТАСС - генеральный информационный партнер.