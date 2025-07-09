Республиканец Тьюн: Сенат может принять законопроект о санкциях против РФ к августу

Он является однопартийцем нынешнего президента Дональда Трампа

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США может к началу августа принять новый законопроект, предусматривающий ужесточение режима санкций в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран. С таким прогнозом выступил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн (от штата Южная Дакота).

"Я в полной мере ожидаю, что это может быть готово для рассмотрения полным составом [Сената] уже в ходе нынешней рабочей сессии", - сказал законодатель на Капитолийском холме, имея в виду упомянутую антироссийскую инициативу. Рабочая сессия Сената завершится 1 августа. Палата представителей Конгресса разойдется на летние парламентские каникулы 24 июля. "Республиканцы Сената привержены работе с Палатой представителей и Белым домом, чтобы провести данное законодательство через Конгресс и положить его на стол президента [США Дональда Трампа]", - добавил Тьюн. Он является однопартийцем нынешнего главы американской администрации.

Между тем спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон признал, что пока не в состоянии уточнить, когда может поставить на голосование законопроект. "Имею в виду, речь идет о новом развитии событий. Это только произошло. Так что я буду говорить на этот счет с лидером [большинства в Сенате] Тьюном", - признал Джонсон в беседе с журналистами. По его словам, в Палате представителей есть интерес к тому, чтобы рассмотреть эту инициативу. "Так что посмотрим", - отметил спикер. "[Президент России] Владимир Путин продемонстрировал неготовность действовать резонно, вести серьезные переговоры относительно обеспечения мира [на Украине]. И, думаю, мы должны подать ему сигнал. Таково мое мнение", - утверждал Джонсон.

Трамп заявил 8 июля, что "очень решительно" рассматривает возможность дать согласие на проведение через Конгресс означенного законопроекта.

Этот документ представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) предупредил в авторской колонке, опубликованной ранее на портале Responsible Statecraft, что "страной, которой будет нанесен наибольший ущерб" в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты - "как в экономическом, так и в стратегическом плане".