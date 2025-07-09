В Екатеринбурге презентовали самолет Ил-114 для потенциальных заказчиков

В мероприятии приняли участие представители более 10 эксплуатантов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) презентовала для потенциальных заказчиков отечественный самолет Ил-114-300 в Екатеринбурге, сообщили в ОАК.

"Сегодня в авиационном техническом центре "Уральских авиалиний" совместно с ПАО "Ил" при участии специалистов Росавиации и ГТЛК состоялась презентация самолета Ил-114-300 для потенциальных заказчиков, руководителей авиакомпаний", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие представители более 10 эксплуатантов.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин осмотрел воздушное судно на международной промышленной выставке "Иннопром". Премьеру рассказали, что салон самолета более широкий по сравнению с аналогами.

О самолете

Самолет создается для местных авиалиний, с возможностью эксплуатации в труднодоступных регионах. Он будет способен работать автономно с небольших аэродромов, имеющих короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах в условиях низких температур.

Самолет является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Ил-114-300 должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

Модернизированная версия собирается из комплектующих российского производства и оснащена отечественными системами и оборудованием. Всего по программе летных испытаний на двух опытных образцах выполнено более 180 полетов. Самолет рассчитан на 68 пассажиров, максимальная высота полета - 7,6 тыс. м.

На данный момент он находится на этапе сертификации. В декабре 2025 года планируется получить сертификат и запустить самолет в серийное производство.