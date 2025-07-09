Чекунков: нужно учесть геополитические риски в обновленной стратегии развития АЗРФ

Горизонты планирования в обновленной стратегии предложено расширить до 2050 года

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Новые геополитические риски, экономические реалии и международные аспекты необходимо учесть в обновленной Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика".

"Действующий вариант стратегии развития АЗРФ был принят в 2020 году. За пять лет мир фундаментально изменился. Необходимо учесть новые геополитические риски, экономические реалии, международные аспекты в новой редакции стратегических документов. Сохранив при этом фокусировку на том огромном значении, которое Арктика имеет и для экономики России, для экологии всего мира", - приводятся в сообщении слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

Горизонты планирования в обновленной стратегии предложено расширить до 2050 года. Также определены ключевые приоритеты, отражающие долгосрочные интересы России в Арктике: рациональное развитие ресурсной базы с приоритетом глубокой переработки и высоких стандартов экологичности, ускоренное развитие Северного морского пути и Трансарктического транспортного маршрута.

Кроме того, приоритетными направлениями являются реновация ключевых опорных населенных пунктов, защита исконной среды обитания и традиционного уклада коренных малочисленных народов Севера как основы культурной устойчивости Арктики, экологическая безопасность и адаптация к климатическим изменениям, включая мониторинг мерзлоты, экологические проекты, создание устойчивой инфраструктуры.

Отмечается, что подготовлен проект указа президента РФ о внесении изменений в стратегию развития Арктической зоны. В дальнейшем будет разработан комплексный план реализации проектов и мероприятий для включения в государственные программы и обеспечения финансированием.