Кабмин обсудит интеграцию цифрового рубля в госбюджет

Члены правительства также обсудят изменения в бюджетный, налоговый и жилищный кодексы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании 10 июля планирует обсудить в основном экономические вопросы. Члены кабмина обсудят, в том числе, изменения в бюджетный, налоговый и жилищный кодексы.

Цифровой рубль в бюджете

Кабмин намерен уточнить некоторые аспекты внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс - сейчас инициатива принята в первом чтении. Цифровой рубль будет эквивалентен наличным и безналичным деньгам. У каждого цифрового рубля будет уникальный цифровой код, а его использование ускорит переводы и повысит прозрачность расходования госсредств. Тестирование бюджетных выплат в цифровых рублях начнется во второй половине года.

Упрощение выплаты долгов

Помимо этого, на заседании речь также зайдет о поправках в законопроект, который предлагает упростить взыскание долгов с физлиц. Инициатива предлагает предусмотреть внесудебное погашение долгов, но при этом сохранить судебный контроль в случае возникновения спора о законности предъявленных требований.

Права управляющих компаний

Члены кабмина обсудят и законопроект, облегчающий получений лицензий частными управляющими компаниями. Проектом предлагается сократить срок предоставления разрешения предпринимателям, которые хотят вести бизнес по управлению многоквартирными домами.

Для развития регионов

В повестке дня заседания также есть и региональные темы. Кабмин обсудит субсидирование бюджета Тульской области. Средства пойдут на создание инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "Инновационный научно-технологический центр "Композитная долина". Помимо этого, члены правительства заслушают национальный доклад о результатах реализации в 2024 году госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

О вновь открывшихся обстоятельствах

На заседании также обсудят законопроект, который позволит привести положения Гражданского и Арбитражного процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства в соответствие с правовой позицией Конституционного суда.

В январе КС, рассмотрев поступившую жалобу, признал неконституционной положения ст. 392 ГПК РФ и обязал инстанции учитывать выявленные на досудебной стадии уголовного судопроизводства обстоятельства в качестве основания для пересмотра и гражданских дел. Госструктуры обязаны были внести необходимые изменения в законодательство.