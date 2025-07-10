Red Wings добавила в RuStore мобильное приложение

В программе можно купить билеты и зарегистрироваться на рейс, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings (входит в Ростех) добавила в RuStore мобильное приложение для Android, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В приложении можно купить билеты и зарегистрироваться на рейс. В случае корректировок расписания пассажир получит уведомление об изменении времени вылета.

Скачать приложение можно в RuStore - ссылка доступна на сайте Red Wings, а также в описании официального канала авиакомпании в Telegram.

Авиакомпания Red Wings создана в 1999 году, входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний. Основу флота составляют современные российские воздушные суда Superjet-100. В настоящий момент авиакомпания эксплуатирует 22 таких лайнера. Базовые аэропорты - Жуковский, Домодедово и Кольцово (Екатеринбург). Пассажиропоток авиакомпании по итогам 2024 года составил 2,9 млн человек.