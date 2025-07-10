ВЭБ.РФ выделит средства на строительство канатной дороги в Благовещенске

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов отметил, что будут профинансированы еще три проекта в Амурской области и в Приморье

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ предоставит льготное финансирование в объеме более 16 млрд рублей на строительство первой в мире межгосударственной канатной дороги через Амур, которая свяжет Россию и Китай. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

"Льготные кредитные средства (с дальневосточной субсидией) в объеме 16 млрд рублей госкорпорация ВЭБ.РФ предоставит на строительство первой в мире межгосударственной канатной дороги, которая через реку Амур свяжет Россию и Китай", - говорится в сообщении по итогам заседания президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшей под председательством Трутнева.

Кроме того, будут профинансированы еще три проекта в Амурской области и в Приморье. "Поддержку получат, в том числе, строительство производственно-логистического комплекса в городе Белогорск по глубокой переработке соевых бобов и рапса, создание рыбного порта на полуострове Назимова в городе Владивостоке и строительство мультимодального транспортно-логистического центра "Артем" в Приморском крае. Реализация данных проектов обеспечит создание более 1 тыс. рабочих мест", - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

Трутнев отметил, что ряд значимых для Дальнего Востока проектов уже получает льготное кредитование госкорпорации ВЭБ.РФ. "Привлечение инвестиций в регионы и создает условия для роста. Мы помогаем всем инвесторам, которые готовы работать и развивать Дальний Восток, инвестировать в территорию России. Инвесторы на Дальнем Востоке получают широкий комплекс льгот, предоставляемых условиями преференциальных режимов, возмещение затрат на инфраструктуру. Ряд значимых для Дальнего Востока проектов уже получает льготное кредитование госкорпорации ВЭБ.РФ. Мы будем и дальше поддерживать инвестпроекты, направленные на развитие экономики дальневосточных регионов и улучшение качества жизни дальневосточников", - сказал вице-премьер.

О начале строительства канатной дороги протяженностью 973 м над Амуром между Россией и Китаем объявлялось летом 2019 года. По канатам над Амуром будут ходить гондолы. Пропускная способность дороги - 457 человек в час и 6-7 тыс. человек в день. Ожидается, что пассажиропоток составит 1 млн человек с увеличением до 2,5 млн человек в обе стороны. Это будет первая в мире трансграничная канатная дорога.