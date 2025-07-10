Forbes: Михельсон возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков РФ

По оценке журнала, НДФЛ акционера "Сибура" в 2024 году составил 11,23 млрд рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Журнал Forbes представил рейтинг 24-х крупнейших налогоплательщиков с НДФЛ более 1 млрд рублей. Первое место занял акционер "Сибура" и глава "Новатэка" Леонид Михельсон, сообщает издание.

По оценке Forbes, НДФЛ Михельсона в 2024 году составил 11,23 млрд рублей. В 2024 году он также занял первое место в рейтинге.

Второе место в рейтинге занял владелец компании "Стройпроектсервис" Илья Димов, чей НДФЛ, по оценкам издания, составил 7,54 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров бывший совладелец лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-транс" Алексей Тайчер, его НДФЛ оценивается в 5,55 млрд рублей.

На четвертом и пятом местах расположились основатель "Лукойла" Вагит Алекперов и бывший владелец московского ФК "Спартак" Леонид Федун. НДФЛ налогоплательщиков составил 3,28 млрд рублей и 2,88 млрд рублей соответственно.

В первую десятку также вошли Григорий Березкин (1,86 млрд рублей), Игорь Худокормов (1,77 млрд рублей), Андрей Мысливцев (1,63 млрд рублей), Илья Александров (1,63 млрд рублей) и Олег Мисевра (1,61 млрд рублей).