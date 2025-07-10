Росатом введет "мобильный флот" накопителей для генерации энергии

Такой способ будет использован на всех выездных мероприятиях госкорпорации, отметила генеральный директор компании "Рэнера" Анастасия Михайлова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" внедрит "мобильный флот" накопителей для генерации энергии на всех своих выездных мероприятиях. Об этом сообщила генеральный директор компании "Рэнера" (предприятие топливного дивизиона Росатома) Анастасия Михайлова на стенде ТАСС на Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Большинство фестивальных площадок уже запитаны не от электросетей, а от накопителей. Так называемый мобильный флот накопителей, который можно привезти на любую площадку в течение двух часов и обеспечить электропитание мероприятия до двух недель в зависимости от емкости решения. Считаю, что мы в значительной степени инноваторы: даже не имея на старте якорного заказа, мы идем в те ниши, которые видим прогрессивными с точки зрения развития мирового прогресса", - сказала она.

По словам Михайловой, система подходит для любых климатических условий в местах, где невозможно полноценно генерировать энергию. "Мобильный флот" накопителей устанавливается в соответствующих зонах, что позволяет оперативно и, главное, мобильно организовать электропитание фестиваля. Так, со следующего года все выездные мероприятия Росатома будут реализованы с применением этих систем.

Гендиректор "Рэнера" отметила, что уже прорабатывается вопрос внедрения подобных систем в городах присутствия госкорпорации. Проект будет реализован не только для городской среды, но и для предприятий Росатома. Причем универсальность решения позволяет применять их не только точечно в городской среде, но и в глобальной энергетике. "В качестве пилотного образца, например, в Свердловской области, на базе нашего опорного предприятия топливного дивизиона уже запущен самый мощный в стране накопитель энергии мегаваттного класса, что уже позволяет имплементировать наши решения и в большой энергетике", - добавила Михайлова.