Дума снижает штрафы за перевозку в легковом такси без полиса ОСГОП

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов и сенаторов во главе с первым заместителем председателя комитета по защите конкуренции Игорем Игошиным в марте

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается снизить штрафы за перевозку пассажиров и багажа легковым такси без полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов и сенаторов во главе с первым заместителем председателя комитета по защите конкуренции Игорем Игошиным в марте. Новым положением предлагается дополнить статью 11.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Авторы законопроекта отмечают, что существующие штрафы несоразмерны последствиям административного правонарушения и изначально были спроектированы для крупных воздушных и железнодорожных перевозок. Штраф для должностных лиц составляет до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 1 млн рублей.

"В легковом такси, как и в любом другом виде транспорта, не исключены риски пропуска сроков переоформления договора ОСГОП, однако штрафы, установленные в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, ощутимы даже для "крупного" таксопарка и ставят на грань банкротства бизнес легкового такси", - указано в документе.

Законопроектом предлагается ввести за подобное нарушение штраф для граждан до 5 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 25 тыс. рублей, а для юрлиц - до 40 тыс. рублей.