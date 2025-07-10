В Ленобласти завод по выращиванию креветок приостановил работу

Предприятие столкнулось с логистическими трудностями при поставках импортного сырья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Проект по выращиванию креветок в Тосненском районе Ленинградской области приостановлен из-за проблем с логистикой. Об этом сообщила журналистам начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Наталья Тарасова.

"У нас был опыт выращивания креветок, но, к сожалению, посадочный материал по креветкам поставлялся из Таиланда и требовал прямой перевозки без стыковочных остановок. Поэтому пока [проект] временно приостановлен в связи с этими трудностями, работаем над этим. Выращивали креветки в Тосненском районе, это было частное предприятие", - сказала она.

Как уточнили ТАСС в комитете, речь идет о заводе "Северная креветка", который открыли в поселке Тельмана Тосненского района в 2020 году. Это первое предприятие в Ленинградской области, выпускающее свежую и консервированную креветку. Продукция в охлажденном виде поставлялась в торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области.