Обновленный реестр МСП вырос на 3,2%

В него вошли 6,4 млн субъектов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России обновила реестр малого и среднего предпринимательства (МСП). В нем отмечается 6,4 млн субъектов МСП, что на 203 тыс. больше, чем в 2024 году. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

"В обновленном реестре 6,4 млн субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 203 тыс. субъектов МСП (или на 3,2%) больше, чем в реестре МСП от 10.07.2024", - говорится в сообщении.

При этом доля субъектов МСП от общего количества действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 81,1%, в то время как 10 июля 2022-2024 годов их доля составляла 80,8%.

"За шесть месяцев 2025 года к сведениям Единого реестра субъектов МСП зафиксировано 78,8 млн обращений. Использование реестра МСП помогает государству эффективнее поддерживать малый и средний бизнес, а компаниям и предпринимателям - выбирать надежных контрагентов", - сообщили в ФНС.

Отмечается, что ФНС РФ сформировала единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на основе сведений о доходах и среднесписочной численности работников компаний и индивидуальных предпринимателей за 2024 год, данных Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и информации от других государственных органов и уполномоченных организаций.