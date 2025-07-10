Reuters: ЕК предложила странам ЕС сохранять в тайне планы отказа от газа из России

Эта мера должна стать одной из уступок Еврокомиссии государствам Евросоюза, поскольку документ должен получить одобрение

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила странам Евросоюза сохранять в секрете национальные планы поэтапного отказа от газа из России, утверждает агентство Reuters со ссылкой на доработанный проект постановления Еврокомиссии о запрете странам ЕС закупать российский газ к концу 2027 года.

"Эти планы должны оставаться под грифом промышленной тайны и не должны разглашаться без согласия самих стран", - цитирует агентство проект компромиссного текста, отредактированного председательствующей в совете ЕС Данией. Впрочем, в тайне эти планы должны быть сохранены от других стран ЕС и внешних игроков, но при этом их будет необходимо направить на утверждение Брюсселю.

Эта мера должна стать одной из уступок Еврокомиссии странам ЕС, поскольку этот документ должен получить одобрение всех государств сообщества.

Ранее Словакия заявила, что эти планы ее не устраивают, более того, она заблокировала не только утверждение запрета импорта российского газа в ЕС, но и 18-й пакет санкций до тех пор, пока Еврокомиссия не предоставит ей изъятия из газовых запретов.