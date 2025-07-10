Россия и Аргентина подписали меморандум о расширении делового сотрудничества

Как подчеркнул глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, в январе - апреле 2025 года российско-аргентинский товарооборот увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сопредседатели совета предпринимателей России и Аргентины Андрей Гурьев и Поли Коусиньо подписали меморандум о расширении делового сотрудничества между странами, сообщили в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

В рамках соглашения стороны создадут площадку для установления прямых рабочих контактов между компаниями обеих стран, формирования условий для сотрудничества и расширения двусторонних контактов, участия в совместных проектах.

Как подчеркнул глава РАПУ Андрей Гурьев, в январе - апреле 2025 года российско-аргентинский товарооборот увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив $312 млн за счет увеличения поставок удобрений.

"Рост российского экспорта в 20 раз обусловлен увеличением поставок минеральных удобрений. Если за весь 2024 год Аргентина импортировала 217 тыс. тонн российских удобрений, то за первые пять месяцев 2025 года наши поставки превысили 250 тыс. тонн. Доля России выросла с 7% всего аргентинского импорта агрохимии до 24%", - отметил Гурьев.

Он добавил, что российские производители готовы наращивать объемы поставок и развивать сотрудничество с аргентинскими партнерами.

Также Гурьев призвал аргентинские компании укреплять кооперацию в геологоразведке, строительстве и обслуживании энергетической и нефтегазовой инфраструктуры, модернизации железнодорожной инфраструктуры, возобновляемой энергетике, фармацевтике, машиностроении и автомобилестроении, космических технологиях.