Индекс РТС ускорил рост после публикации ЦБ официальных курсов валют

По данным на 18:33 мск показатели увеличивались до 1 105,05 пункта

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Индекс РТС на Московской бирже ускорил рост после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор понизил курс доллара на 11 июля до 77,9 рубля, евро повысил до 91,5 рубля, юань понизил до 10,81 рубля.

По данным на 18:33 мск, индекс РТС рос на 1,7%, до 1 105,05 пункта, индекс Мосбиржи также рос на 1,32% и находился на уровне 2 732,72 пункта.

К 18:39 мск индекс РТС ускорил рост и составлял 1 105,58 пункта (+1,74%), а индекс Мосбиржи рост до 2 734,03 пункта (+1,39%).