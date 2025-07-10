Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг вырос на 1,34%, до 2 732,45 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,69% - до 1 104,94 пункта. Курс юаня снизился на копейку до 10,82 рубля.

"Индекс Мосбиржи в четверг пошел в отскок и выбрался выше 2 700 пунктов. Накануне инвесторы отнеслись эмоционально к санкционным новостям, однако в ЕС пакет ограничительных был вновь заблокирован Словакией, а оценки того, станут ли действительно США ужесточать рестрикции, стали более взвешенными", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидером роста на фондовом рынке снова оказались акции "ВК" (+5,1%), что может быть связано и с развитием проекта национального цифрового мессенджера, и, возможно, с ожиданиями нового снижения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании совета директоров", - полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по словам эксперта, к завершению сессии находились акции Московской биржи (-10,3%) в связи с наступлением даты закрытия реестра для получения дивидендов.

Прогноз на 11 июля

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что в пятницу курс доллара будет колебаться на уровне 77,5-79,5 рубля, юаня - в диапазоне 10,75-11,05 рубля.

Как считают в Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз курсов доллара, евро и юаня к рублю на 11 июля: 77-79 рублей, 89-91 рубль и 10,7-11,3 рубля, соответственно.