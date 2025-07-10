Юрлица - клиенты банков в июне купили валюты на 1,6 трлн рублей

Это в два раза меньше среднемесячных объемов в 2024 году, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Суммарные покупки валюты юрлицами - клиентами банков в июне составили 1,6 трлн рублей, что в два раза меньше среднемесячных объемов в 2024 году. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

"В июне спрос на валюту на внутреннем рынке остался на уровне предыдущего месяца. Суммарные покупки валюты юридическими лицами - клиентами банков в июне составили 1,6 трлн руб., что в 2 раза меньше среднемесячных объемов в 2024 году", - отмечается в обзоре регулятора.