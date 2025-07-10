ПСБ: в Абхазии обеспечили бесперебойную выплату пенсий россиянам

Банк исполнил поручение президента РФ Владимира Путина

СУХУМ, 10 июля. /ТАСС/. Банк ПСБ исполнил поручение президента России Владимира Путина по обеспечению бесперебойных пенсионных выплат гражданам России, постоянно проживающим в Республике Абхазия. Об этом заявил в ходе рабочего визита в Абхазию заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев, сообщила пресс-служба банка.

"ПСБ исполнил поручение президента Российской Федерации и реализовал важнейшую социальную задачу по обеспечению бесперебойных пенсионных выплат нашим согражданам, постоянно проживающим в Республике Абхазия", - сказал Дорофеев.

Отмечается, что в рамках поездки в Сухум состоялась церемония открытия представительства банка, в которой приняли участие президент Республики Абхазия Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, посол России в Абхазии Михаил Шургалин.

"На сегодняшний день ПСБ выдал уже более 20 тысяч дебетовых карт - практически всем пенсионерам с гражданством России, проживающим в Абхазии. Мы близки к завершению этого процесса, продолжая принимать обращения от тех, кто еще не получил карту банка. Появление представительства в Сухуме стало важной точкой присутствия банка в республике - здесь можно решить основные вопросы по обслуживанию карт, не выезжая за пределы Абхазии. Для многих это действительно удобно и важно", - отметил Дорофеев во время открытия представительства.

По информации пресс-службы банка, с августа 2025 года для граждан России, постоянно проживающих в республике, меняется порядок получения пенсионных и социальных выплат: начисление средств будет осуществляться только на карты ПСБ. Банк продолжает принимать обращения от тех, кто еще не успел оформить карту ПСБ. В последующем банк продолжит оказывать поддержку клиентам через свое открытое представительство в республике по адресу: г. Сухум, ул. Леона, д. 41.

Работа представительства

В представительстве ПСБ держатели карт могут получить консультации по вопросам обслуживания карт, а также изменить персональные данные и при необходимости разблокировать карту. "Выпускаемые в республике дебетовые пенсионные карты ПСБ обладают тем же функционалом, что и карты, оформленные на территории России. Они позволяют получать выплаты от Социального фонда России, оплачивать покупки в магазинах и онлайн, переводить средства, использовать специальные условия по вкладам и накопительным счетам, а также возвращать часть потраченного в виде кешбэка. Клиенты, получающие регулярные зачисления от СФР, могут снимать до 30 тысяч рублей в месяц без комиссии в любых банкоматах России и Республики Абхазия. В банкоматах ПСБ и его банков-партнеров доступно бесплатное снятие наличных", - говорится в сообщении.

Для удобства клиентов ПСБ организовал круглосуточную горячую линию в республике, где можно получить ответы на вопросы, связанные с банковским обслуживанием, по короткому номеру 4444 (для звонков с мобильного телефона).