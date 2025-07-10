Внуково и Домодедово привлекают максимальное количество ресурсов для возобновления работы

Пассажиропоток равномерно распределяется по всем функциональным зонам терминала, что позволяет избежать скоплений пассажиров в соответствующих областях

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Международные аэропорты Внуково и Домодедово привлекают максимальное количество ресурсов и персонала для возобновления работы после снятия ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-каналах аэропортов.

"Аэропорт Домодедово обеспечивает стабильную операционную деятельность и высокий уровень сервиса. Для поддержания непрерывности процессов был дополнительно привлечен персонал, работающий по актуальным производственным графикам и обеспечивающий комфортное обслуживание пассажиров", - говорится в сообщении одного из московских аэропортов.

Как добавили в Домодедово, пассажиропоток равномерно распределяется по всем функциональным зонам терминала, что позволяет избежать скоплений пассажиров в соответствующих областях.

"Задействовано максимальное количество персонала и производственных ресурсов для скорейшего возвращения к привычному расписанию полетов. Скоплений людей в терминале нет. В настоящее время осуществляется организация вылетов задержанных воздушных судов", - отметили в международном аэропорту Внуково.

Ранее Росавиация сообщала о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов, которые были введены в аэропортах московского региона - Внуково, Домодедово и Жуковском. В течение нескольких часов ограничения на работу московских аэропортов были сняты.