Артюхов: молодежь заинтересована в работе на Ямале

Губернатор региона также подчеркнул, что в ЯНАО сегодня продолжается активное развитие местных колледжей для того, чтобы обеспечить качественное профессиональное образование

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Молодые специалисты сегодня заинтересованы в том, чтобы строить карьеру на Ямале. Такое мнение на форуме "Территория смыслов" выразил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети", губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"В нашем случае <…> основная сфера экономики очень устойчивая. У нас нефтегазовый регион, и ребята, которые хотят все-таки преуспеть в этом деле, в инженерном деле, <…> им нужна работа, им нужна уверенность, им нужны сильные и сложные задачи, и они возвращаются или впервые в жизни едут к нам на Север. <…> Лучший показатель тому - это демографические цифры, когда у нас растет количество рождений. Если бы не было молодежи, то и детей бы не прибавлялось. Молодежь прибывает, чувствует уверенность на Севере, несмотря на все климатические особенности, и строит свою карьеру. Это самое главное", - сказал он.

Артюхов отметил, что многие молодые специалисты приезжают и из других регионов страны, например, после получения образования в Уфе, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Губернатор также подчеркнул, что в ЯНАО сегодня продолжается активное развитие местных колледжей для того, чтобы обеспечить качественное профессиональное образование. "Я против маленьких низкокачественных региональных вузов, это все обман молодежи. Мы должны давать в наших регионах хорошее профессиональное образование. И наши колледжи ямальские, я пытаюсь сделать из них очень хорошее профессиональное образование - мы стремимся по материальной базе, по педагогам, по сопряжению с работодателями, чтобы это было действительно как должно быть", - добавил Артюхов.

XI Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проходит в Солнечногорске с 7 июля по 4 августа. Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Федеральное государственное автономное учреждение "Дирекция по организации молодежных форумов и программ". Форум проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Он состоит из тематических смен, каждая из которых длится в среднем пять дней. Образовательная программа включает лекции, семинары, мастер-классы, дискуссии, спортивные и культурные мероприятия. В текущем году всего запланировано пять смен: "Семья" (7-11 июля), "Добро" (13-17 июля), "Созидание" (19-23 июля), "Единство" (25-29 июля) и "Служение" (31 июля - 4 августа).