АСИ и ВНИЦ назвали 17 регионов-лидеров промышленного туризма

Посещаемость промышленных предприятий в России выросла на 112%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. По итогам 2024 года лидерами промышленного туризма в России стали 17 регионов. Результаты второй ежегодной "Системы оценки по развитию промышленного туризма в России", разработанной Агентством стратегических инициатив (АСИ) и выставочным научно-исследовательским центром (ВНИЦ) R&C, представили на международной промышленной выставке "Иннопром-2025", сообщили в пресс-службе АСИ.

"Лидерами по итогам 2024 года стали 17 регионов: Амурская, Белгородская, Вологодская, Ивановская, Кемеровская - Кузбасс, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Свердловская, Тамбовская и Челябинская области, а также Москва, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, Республика Башкортостан и Крым. Такие данные приводит вторая ежегодная "Система оценки по развитию промышленного туризма в России" за 2024 год, представленные АСИ и ВНИЦ R&C на сессии "Промышленный туризм: лучшие практики" в рамках выставки "Иннопром" 2025 в Екатеринбурге", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, по данным оценки, посещаемость промышленных предприятий в России выросла на 112%. Также на 53% увеличилось количество предприятий с профориентационными экскурсиями. Уточняется, что всего за 2024 год производства посетили более 1 млн школьников и студентов, что на 219% выше, чем в 2023 году. Отмечается, что 1,5 тыс. иностранных студентов и специалистов прошли стажировки на предприятиях Белгородской, Ивановской, Тамбовской, Томской областей и Республики Саха (Якутия).

По словам директора проектов дивизиона "Городская экономика" АСИ Ольги Шандуренко, промышленный туризм сегодня трансформируется в полноценный инструмент развития регионов. "Итоги оценки за 2024 год демонстрируют, что все больше субъектов РФ и предприятий рассматривают это направление как стратегически важное для укрепления производственного потенциала, кадрового обеспечения и повышения деловой активности", - цитирует ее слова пресс-служба.

В АСИ также напомнили, что оценка формируется на основании открытых данных о состоянии промышленного туризма в регионе и данных, предоставленных регионами. По итогам 2024 года, 86 субъектов РФ прошли оценку. В 2024 году регионам присваивался статус по четырем ключевым компетенциям: центр демонстрации промышленного потенциала, центр промышленных туров, центр профориентации и центр деловой активности.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025" прошла 7-10 июля в Екатеринбурге в 15-й раз. Это глобальная площадка для запуска перспективных совместных проектов, создания производственных цепочек и бизнес-связей, налаживания диалога бизнеса и власти. Тема нынешнего "Иннопрома" - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером в 2025 году стала Саудовская Аравия. Представители российского бизнеса провели встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.