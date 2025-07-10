К 0:39 мск криптовалюта ускорила рост и находилась на уровне $116,250 тыс.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $116 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 0:20 мск, криптовалюта преодолела отметку $116 тыс. и достигла рекордных $116,173 тыс. (+4,5%).

К 0:39 мск стоимость биткойна ускорила рост и находилась на уровне $116,250 тыс. (+4,7%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".