Рост туристического бронирования авиабилетов во Владивосток летом составил 9%

Во время ежегодного отчета перед краевым парламентом глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в текущем 2025 году власти планируют увеличить количество туристических поездок в регион в 2,5 раза

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Российские туристы этим летом стали на 9% чаще выбирать Владивосток в качестве цели путешествия, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса "Ависеилс".

"Сервис проанализировал летние перелеты горожан и гостей Владивостока. Путешественники стали чаще выбирать столицу Приморья - доля бронирований этим летом выросла на 9%, и составила 1% от всех внутренних перелетов. Чаще всего туристы прилетают во Владивосток из Москвы - 25% всех бронирований во Владивосток летом. Также популярны рейсы из Благовещенска (14%), Красноярска (9%), Хабаровска (6%) и Санкт-Петербурга (5%)", - сказали в пресс-службе.

Сами владивостокцы текущим летом увеличили долю зарубежных бронирований на 10 процентных пунктов к прошлому году до 29%. Самым популярным направлением лета стал Китай - 41% от всех международных перелетов. Также в топ направлений входят Таиланд (12%), Южная Корея (10%), Япония (8%) и Вьетнам (2%).

Туристы из Владивостока в среднем проводят за границей 12 дней, а с детьми летят 15% пассажиров.

Во время ежегодного отчета перед краевым парламентом глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в текущем году власти планируют увеличить количество туристических поездок в регион в 2,5 раза. В прошлом году Приморский край посетили почти 4 млн человек, из них 450 тыс. - иностранцы.