Депутат Чепа: США несут большие потери без авиасообщения с РФ

Возобновление рейсов между Россией и Соединенными Штатами позволит странам восстанавливать отношения по разным направлениям, считает зампред комитета ГД по международным делам

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Возобновление прямого авиасообщения между РФ и США даст возможность странам восстанавливать отношения по разным направлениям, в том числе в культурной и экономической сферах. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа, отметив, что отсутствие прямых перелетов обходится Вашингтону большими потерями.

Так он прокомментировал встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Куала-Лумпуре, в рамках которой политики подтвердили обоюдный настрой на восстановление сотрудничества России и США в сфере экономики, в том числе за счет возобновления прямого авиасообщения.

"Соединенные Штаты <…> несут большие потери из-за прекращения полетов через территорию России, - сказал Чепа. - Вопрос стоит не только о путешествиях. Вопрос стоит о необходимости восстановления экономических связей, культурных связей и продолжения работы по различным площадкам. Естественно, для этого нужно решить в первую очередь ряд логистических вопросов, и здесь в налаживании таких отношений заинтересованы и Россия, и Соединенные Штаты Америки".

Говоря о встрече Лаврова и Рубио, Чепа отметил, что политики успели обсудить много важных для отношений двух стран тем. "Каждая такая встреча несет положительный заряд", - констатировал парламентарий.