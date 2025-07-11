В Крыму планируют увеличить объем парфюмерно-косметической продукции в 2,3 раза

Как сообщили в Министерстве промышленности и торговли республики, определены 12 основных участников кластера, производители конечной продукции, с которыми заключены соглашения, а также финишные проекты

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Власти Республики Крым за счет создания регионального парфюмерно-косметического кластера планируют увеличить объемы соответствующей продукции в 2,3 раза к 2029 году, сообщили ТАСС в Министерстве промышленности и торговли Республики Крым.

Сейчас министерство совместно с Крымским региональным фондом развития промышленности как специализированной организацией промышленного кластера (СОПК) занимается созданием, координацией, наполнением кластера, а также налаживанием взаимодействия участников внутри него. Суть кластерного подхода в регионах состоит в том, чтобы выстроить максимально длинную цепочку взаимодействия предприятий/организаций с высокой концентрацией различных видов деятельности и максимизировать прибыль, которая потом пойдет на развитие региона.

"Определены 12 основных участников кластера, производители конечной продукции, с которыми заключены соглашения, а также финишные проекты. До конца года планируется подача заявки в Минпромторг России с целью включения регионального кластера в Реестр промышленных кластеров России. К 2029 году планируемое количество участников кластера - 14, объем выпускаемой продукции в рамках деятельности кластера планируется увеличить в 2,3 раза", - сообщили в Минпромторге Республики Крым.

В министерстве отметили, что создание такого кластера в Крыму - это уникальный формат объединений предприятий региона, который позволит не только развить кооперационные связи, но и даст государству возможность эффективно поддерживать участников кластера, которые связаны территориальной близостью и функциональной зависимостью.

Крымская парфюмерно-косметическая продукция популярна в России и за рубежом. Она ценна натуральными крымскими компонентами, в числе которых наиболее популярны экстракты и масла лаванды, розы, розмарина.