В ЛНР объем инвестиций в проекты участников СЭЗ превысил 100 млрд рублей

По итогам реализации проектов ожидается создание более 9,1 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Объем планируемых вложений участников Свободной экономической зоны (СЭЗ) в инвестпроекты на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) превысил 100 млрд рублей, будет создано более 9 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила ТАСС сенатор от Луганской Народной Республики Ольга Бас.

"В СЭЗ зарегистрировано 140 участников, реализующих 147 инвестиционных проектов с планируемыми вложениями свыше 100,7 млрд рублей", - сказала Бас.

Она уточнила, что по итогам реализации проектов ожидается создание более 9,1 тыс. рабочих мест, в частности, в обрабатывающей и пищевой промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и торговле.

"Если коснуться промышленности, мы сосредоточены на восстановлении и развитии производства во всех отраслях. Важным фактором для этого является поддержка, которую предоставляет Региональный Фонд развития промышленности. С момента своего создания фонд помог 34 предприятиям, выделив им более 2 млрд рублей. <…> Благодаря этой поддержке предприятия ЛНР с 2023 по 2024 годы увеличили объем продаж почти на 5,5 миллиардов рублей", - отметила сенатор.

Бас также сообщила, что в республике зарегистрировано 39 854 субъекта МСП и 16 227 самозанятых граждан. Для поддержки субъектов МСП в регионе был создан в 2023 году центр "Мой бизнес ЛНР", в структуру которого входят Фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрофинансирования и Гарантийный фонд.

"С момента открытия в конце 2023 года Фонд поддержки оказал 10 937 услуг, включая образовательные мероприятия и помощь в написании бизнес-планов. Фонд микрофинансирования предлагает 7 программ займов по льготным ставкам от 1 до 12% на сумму до 5 млн рублей. На 1 июля 2025 года выдано 13 микрозаймов на сумму 37,8 млн рублей. Гарантийный фонд предоставляет поручительства до 80% от запрашиваемого займа, с выданными 8 поручительствами на сумму 37,3 млн рублей, что позволило привлечь заемные средства на сумму 97,3 млн рублей", - добавила собеседница агентства.

О СЭЗ

СЭЗ на территории Донбасса и Новороссии была создана 24 июня 2023 года. Соответствующий пакет документов подписал президент РФ Владимир Путин. СЭЗ предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.