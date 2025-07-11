Россия стала лидером экспорта узбекистанского редиса

Республика экспортировала в Россию 3 тыс. т или 34,8% от общего экспорта этого овоща

ТАШКЕНТ, 11 июля. /ТАСС/. Узбекистан экспортировал в Россию 3 тыс. т редиски (34,8% от общего экспорта редиски) за первые пять месяцев текущего года, следует из данных комитета по статистике республики.

По его данным, страна отправила за рубеж 8,6 тыс. т редиса на сумму $3,3 млн. Второе и третье место заняли Казахстан и Киргизия - 2,7 тыс. т и 2,5 тыс. т соответственно.

Россия - одна из главных стран-импортеров плодоовощной продукции Узбекистана. Ранее сообщалось, что за январь-июнь республика экспортировала 60% своих лимонов в РФ.