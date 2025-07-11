В ГД подготовили законопроект о реестре МСП

Документ дает право резидентам инновационного научно-технологического центра одновременно оставаться субъектом МСП

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Законопроект, дающий право резидентам инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) одновременно оставаться субъектом МСП, подготовлен в Госдуме. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, соавтор законопроекта Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

"Мы с коллегами подготовили законопроект, который убирает бюрократический разрыв между статусом участника инновационного научно-технологического центра и статусом малого предприятия. Сейчас картина такая: инженерная команда становится резидентом инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ), получает налоговые льготы по налогам и право не подавать декларации, но именно эти декларации служат для ФНС индикатором, что компания остается небольшой. Отчетности нет - инспекция автоматически вычеркивает фирму из реестра МСП. Списком поддержки она больше не пользуется, хотя численность штата та же, а годовая выручка не превышает порога", - отметил он.

Законопроект вводит прямое основание относить участников ИНТЦ к малым предприятиям и поручает управляющим компаниям ИНТЦ каждый июль передавать в ФНС реестр своих резидентов, указал депутат. "Минэкономразвития, в свою очередь, направляет перечень управляющих компаний, чтобы реестр не устаревал. Этого достаточно, чтобы налоговая увидела компанию, даже если у нее нулевая отчетность", - отметил парламентарий.

Он привел в пример небольшую команду разработчиков, которая работает в одном из инновационных научно-технологических центров. "Они занимаются высокотехнологичным проектом, годовая выручка - в пределах допустимого порога для малых предприятий, сотрудников - немного. Компания пользуется налоговыми послаблениями, но не подает декларации. В результате - автоматическое исключение из реестра МСП. Это означает потерю возможности получать субсидии, брать льготные кредиты, участвовать в закупках с отдельными условиями", - подчеркнул он. После вступления закона в силу управляющая компания центра просто будет передавать данные в налоговую, и статус малого предприятия сохраняется без дополнительных действий со стороны компании, добавил Говырин.

"После принятия нормы все действующие резиденты останутся учтенными. Льготы, которые уже заложены в бюджете, наконец найдут получателей, а бизнесу не придется тратить время на повторную подачу документов. Мы создаем простое и понятное правило "есть в списке управляющей компании - есть в реестре МСП". Рассчитываем, что все коллеги по Госдуме поддержат нашу законодательную инициативу, это очень важно и нужно бизнесу", - полагает депутат. По его словам, законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшие дни.