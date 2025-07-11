Reuters: платформы Glassdoor и Indeed заменят 1,3 тыс. сотрудников ИИ

По информации агентства, планы по сокращению штата больше всего затронут сотрудников из США, но пострадают и офисы в других странах

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Одни из крупнейших в мире платформ по трудоустройству Glassdoor и Indeed собираются уволить 1,3 тыс. сотрудников, чтобы заменить их функционал искусственным интеллектом (ИИ). Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на служебные документы.

По его информации, планы по сокращению штата больше всего затронут сотрудников из США, но пострадают и офисы в других странах. В общей сложности под увольнение попадут 6% всех работников, занятых в сфере HR-технологий.

"ИИ меняет мир вокруг, и мы должны адаптироваться [к изменениям], обеспечивая высокий уровень качества наших услуг для работников и работодателей", - приводит агентство слова Хисаюки Идекобы, генерального директора японского холдинга Recruit, которому принадлежат платформы Glassdoor и Indeed.

Как отмечает Reuters, ранее многие американские компании, включая корпорации Meta (признана в РФ экстремистской организацией) и Microsoft, объявили о сокращении штата и дополнительных инвестициях в технологии ИИ с целью минимизировать последствия замедления экономического роста.