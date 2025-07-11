"Акрон" в первом полугодии 2025 года нарастил производство удобрений на 9%

По словам председателя совета директоров компании Александра Попова, выпуск промышленной продукции вырос на 24%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Выпуск товарной продукции "Акрона" первом полугодии 2025 года вырос на 12% и составил 4,6 млн т, сообщила компания.

При этом производство удобрений увеличилось на 9%, до рекордных 3,7 млн т. В том числе выпуск азотных удобрений вырос на 10,2%, до 2,4 млн т, сложных удобрений - на 6,6%, до 1,3 млн т.

Председатель совета директоров компании Александр Попов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что выпуск промышленной продукции вырос на 24%, до 743 тыс. т главным образом благодаря росту выпуска аммиачной селитры для промышленности.

Группа "Акрон" - один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза "Акрон" и "Дорогобуж". Группе принадлежат два завода по производству минеральных удобрений и горно-обогатительный комбинат в России суммарной мощностью производства свыше 8 млн тонн конечной продукции.